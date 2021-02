Jorge Rial contó qué sintió al ver a Morena debutando como actriz

Luego de comenzar el año en Villa La Angostura con Romina Pereiro, el 23 de enero Jorge Rial volvió a hacer las valijas y viajó con todo su clan rumbo a Villa Carlos Paz para ver a su hija Morena, en la comedia La mentirita.

Lejos de los enojos y distanciamientos que transitaron el último tramo del 2020, el conductor y la flamante actriz recompusieron el vínculo y Jorge no se privó de disfrutarla en su debut teatral en las sierras cordobesas.

“Fuimos a Córdoba en familia y nos manejábamos en grupo para cuidarnos“, aseguró Jorge, en su visita a Intrusos, programa al que renunció para lanzarse a un nuevo desafío laboral, TV Nostra.

Intrigada por la faceta artística de Morena, Débora D’ Amato le preguntó: “¿Cómo la viste a More arriba del escenario?”.

Acto seguido, Rial describió sus sensaciones y ahondó en la decisión de su hija de mudarse a Córdoba: “Es raro, es muy raro todo. Verla ahí… Ella la está pasando bien. Mi nieto la está pasando bárbaro. Está divino. Morena se queda a vivir ahí, no sé cuánto, es su lugar en el mundo. Entonces, ¿por qué no permitírselo? Además, cuando esto se estabilice un poco, hay aviones, iremos, vendrán. No hay problema. Pero me sorprende verla arriba del escenario. Es raro para mí, fue raro verla. Le agradezco a Faroni (productor)”.

Feliz por el presente en armonía con Morena y por verla elegir su camino laboral, Jorge Rial agregó: “No es fácil subirse al escenario, pero la tratan bárbaro. Tiene un buen elenco y la obra es divertida. Se deja ver“. (Ciudad Magazine)

