Jorge Rial destrozó un trabajo de Juana Viale

“Es una persona que, ¿Cómo decirlo sin que sea un titular? Es una persona que a mí me hizo mucho mal, mucho daño, con intención. Entonces es una persona que no está dentro de las personas que pudiera creer o querer”, sentenció Juana Viale.

“Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más kerosen a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, solo que el que tiene más guita la pasa mejor”, continuó Rial haciendo referencia a la crisis y la pandemia de coronavirus, y a la actriz y su hermano que fueron recibidos por el embajador uruguayo en ese momento.

