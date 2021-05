Jorge Rial disparó contra Alex Caniggia

Así las cosas, teniendo en cuenta todo este panorama y puesto al aire el informe, Jorge Rial hizo su filoso análisis. “Chicos, valoremos algo, lo que dijo Esperón, casi entre lágrimas. A mí me conmovió, me hizo sentir culpable. El pibe hace dos horas de ida y otras dos horas de vuelta desde Hudson. Y después tiene que grabar todo el día. ¡Por Dios! ¡Paremos un poco! Ese pibe es esencial“, disparó el periodista, más que picante. Y como para dar por finalizado el abordaje del tema ‘Caniggia-MasterChef Celebrity’ , reflotó una de las geniales frases que acuñó hace décadas “¡Argentina, país generoso!“. (Primicias ya)

