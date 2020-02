Jorge Rial habló sobre las angelitas de LAM

En el día de ayer, Jorge Rial irrumpió en Intrusos a pesar de sus vacaciones y lanzó palos para todos, pero su comentario más picante fue el que hizo sobre las “angelitas” -las panelistas de Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana– con respecto a la labor que tienen de lunes a viernes en ese ciclo.

El conductor dialogó con Iliana Calabró acerca de las diferencias que tiene con su hermana, Marina, aunque ambas trabajen en los medios de comunicación y el espectáculo.

“La que sigue la saga de los Calabró pura es Iliana por ser actriz. La que sigue y que mantiene viva la llama del arte es ella”, señaló Rial con respecto a la carrera de la mayor de las hermanas y la de la columnista de Lanata sin filtro.

Sin embargo, Daniel Ambrosino interrumpió a Jorge y le recordó que Iliana fue partícipe de LAM entre 2018 y 2019. “La que se metió en el terreno periodístico fue Iliana que fue ‘angelita’”, lanzó el integrante de Intrusos como si hubiese olvidado que Marina fue su compañera durante cuatro años, pero Rial lo frenó y emitió una categórica opinión: “Eso no es hacer periodismo, eso es otra cosa, el periodismo es otra cosa. Si vos decís que por sentarte en una silla… no”.

La actriz, que esta protagonizando Perfectos Desconocidos en Villa Carlos Paz, aclaró que ella no se siente periodista y recordó su experiencia en el envío conducido por Ángel de Brito. “Fui invitada a participar durante un tiempo y a aportar desde mi lugar con mi visión sobre determinados temas. Además fue durante el periodo del embarazo de Mariana Brey. Me pareció interesante y me ayudó a conocer más el trabajo de ustedes, porque es difícil estar al tanto de todo. Ahí mi gran bastión fue Marina”, precisó Calabró, elogiando así el trabajo que ha hecho su hermana en los medios, más allá del comentario de Rial que puede llegar a desatar fácilmente un escándalo si es que desde el lado de LAM deciden contestar, especialmente Yanina Latorre o el propio Ángel, con quienes mantiene marcadas diferencias. (Exitoína)

