Jorge Rial no volverá a Intrusos

“El programa nuevo es un hecho. Ahora, abro varias ventanitas… Primero, hay intensas internas adentro del programa. Se han terminado algunos romances que existían con algunos favoritos. Está complicado el clima. Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas”, dijo De Brito en relación a un supuesto grupo de chat en el que estaban miembros de Intrusos, pero no era parte Jorge Rial.

You May Also Like