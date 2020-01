Jorge Rial se burló de Susana Giménez por el “dólar turista”

Susana Giménez fue una de las artistas que más apoyó en su momento al pasado gobierno de Mauricio Macri, y tal como era de esperarse, no tardó en salir con los tapones de punta a lapidar a la gestión de Alberto Fernández que comenzó hace menos de un mes. Sin embargo, sus durísimos dichos contra el impuesto al dólar le valieron una fuerte respuesta por parte de uno de los mayores críticos del macrismo y votante del peronismo, Jorge Rial, quien se dirigió hacia la diva con un escandaloso comentario para denostarla y burlarse de ella.

La conductora de Telefe afirmó desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, que la medida del dólar turista le parece “un espanto”, y se mostró horrorizada porque la mayoría de los visitantes del país vecino deban afrontar sus gastos con la moneda local.

“Con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta. Que pongan la guita de ellos si es solidario (…) Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”, expresó la rubia en diálogo con Infobae.

A causa de estas frases, el conductor de “Intrusos” eligió Twitter para disparar contra su colega y hacer alusión a la presunta ausencia de Giménez a la hora de opinar sobre política durante los años de gestión de Cambiemos.

“La descongelaron después de cuatro años”, lanzó el periodista en la red social del pajarito junto a tres emojis de una cara llorando de la risa, dejando en claro su firme oposición a la opinión de la diva.

No obstante, el polémico comentario de Rial tiene un costado erróneo, ya que Susana si brindó varias declaraciones sobre política en los años que gobernó Macri. En agosto de 2018, la conductora aseguró que el ex mandatario “no hizo mierda al país, sino que ya estaba mal”, y meses después destrozó verbalmente a Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo que “una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby”.

A lo largo de 2019, la rubia también manifestó su apoyo por la reelección que Macri no terminaría consiguiendo, e incluso difundió imágenes desde sus redes para convocar a la autoproclamada “Marcha del Millón” que tuvo lugar en el Obeslico de la Ciudad de Buenos Aires. (Exitoína)

