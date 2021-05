Jorge Rial se vacunará en Miami

Hace apenas unas semanas atrás, desde ‘TV Nostra’, criticó con fuerza a las personas que viajaban a los Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el COVID. A su entender, lo correcto era esperar con paciencia a que llegara el turno de hacerlo en la Argentina, como una suerte de orgullo patrio. Pero en los últimos días algo cambió y su opinión cambió por completo.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud“, explicó a través de su cuenta de Twitter.

El conductor hizo referencia al escándalo del ‘vacunatorio VIP’ y los dichos del procurador del Tesoro de la Nación quien dijo ‘no estar arrepentido’ de haberse inmunizado.

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza“.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

“Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito“.

El conductor tomará hoy un vuelo con destino a Miami y permanecerá allí hasta que le den el ok para su regreso.

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios