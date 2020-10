Jorge Rial vinculó a Yanina Latorre en las acusaciones de pedofilia

Martín Cirio, el youtuber y comediante conocido popularmente como La Faraona, atraviesa el peor momento de su carrera por las acusaciones de pedofilia que recaen sobre él, y Jorge Rial, quien lo ha enfrentado en varias oportunidades tiempo atrás, salió con los tapones de punta a destrozarlo y también disparó contra Yanina Latorre.

Luego de haber despotricado contra el influencer en Intrusos en el espectáculo durante la semana, el periodista ingresó a Twitter para seguir lanzando munición pesada.

El conductor de América compartió un video en el que Cirio debía elegir entre él y Laura Fidalgo y expresaba: “Laura toda la vida. Sé que me odia, pero me chupa un huevo. Es como que me odie una abuela. Si me entendiera, no me odiaría. Lo entiendo por ese lado y me da ternura. Jorge Rial es peligroso”.

Con mucho sarcasmo, el presentador de televisión y radio contestó en la red social del pajarito: “Sí, soy peligroso. Sobre todo si sos un terrible pedófilo como vos”.

Si. Soy peligroso. Sobre todo si sos un terrible #pedofilo como vos. https://t.co/XCiK2v0f2u — JORGE RIAL (@rialjorge) October 16, 2020

Este sábado 17 de octubre, Jorge volvió a elegir Twitter para criticar al instagramer, y recordó el espectáculo Hashtag en vivo que él realizó junto con Latorre, su hija Lola, Lizardo Ponce, Santi Maratea y Lucas Spadafora.

“¿Ya caducó ese ser nefasto llamado La Faraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidarlos”, sentenció el periodista compartiendo la foto del show por streaming que tantas críticas recibió.

Es clave recordar que Rial mantiene un enfrentamiento con la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” desde hace años, pero que en los últimos meses se acrecentó porque ella lo tildó de extorsionador y él quiere llevarla a la Justicia.

Ya caducó ese ser nefasto llamado #LaFaraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidarlos. pic.twitter.com/wzXN6tQYST — JORGE RIAL (@rialjorge) October 17, 2020

Por su parte, la cuenta de Twitter de Martín Cirio actualmente se encuentra suspendida, y el humorista limitó los comentarios de su cuenta de Instagram, red en la que tiene más de un millón de seguidores.

Luego de su cruce con El Dipy que generó el escándalo y la revelación de sus aberrantes frases, La Faraona se grabó para asegurar que no es pedófilo y decir que esos mensajes eran chistes de los que hoy se encuentra completamente arrepentido. (Exitoina)

