José Chatruc fue papá

“A parte ella como es iría todos los días a la clínica, por lo que lo que está sufriendo un poco de ese lado”, agregó el ex futbolista ante la consulta de Juana Viale. “Esta dualidad rara, la está llevando muy bien, como una leona”, señaló el ex jugador destacando la actitud de su pareja ante esta complicada situación.

“Ella lo está viviendo feliz por un lado pero es muy familiera y por todo esto no puede ver a su familia entonces sufre un poco. Eso, sumado a todas las dudas que te surgen por ser madre primeriza. En una situación normal vas muchas veces al médico y ahora no podés”, sostuvo marcando una de las grandes diferencias con los tiempos normales.

