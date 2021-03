José María Listorti profundamente emocionado por la vacunación de su mamá

En mayo del 2020 y aún en plena cuarentena, el conductor de “Hay que ver” se quebró al aire por no poder compartir en persona el cumpleaños de su madre de 81 años. “Hay que cuidarnos, eso es lo primero, pero… ¿hasta qué punto no puede vernos? Hace más de 50 días que no ve a sus nietos, porque nosotros estamos en cuarentena desde que llegamos de Estados Unidos. Quiero ir a visitarla“, remarcó en aquel momento.

You May Also Like