José María Muscari enojado por la suspensión de la temporada teatral de verano

“No puede ser que abran las iglesias, los shoppings y el teatro no“, cuestionó el director de “Sex” en su descargo.

Luego de que el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof estableciera cómo será la temporada de verano para el turismo y dejara en claro que los teatros no funcionarán, José María Muscari repudió la medida y se mostró con claro enojo.

“Me siento un poco movilizado, descolocado con la decisión de que no va a haber teatro en Mar del Plata y shockeado con la noticia”, admitió el creador de “Sex”.

“Cuando ves que la vida se reactivó, no me entra la cabeza que no se hayan aprobado los protocolos para la temporada de teatro”, agregó al respecto.

“No hay lógica, no lo resiste y no cuenten con mi empatía porque me opongo a esto. Vuelven los shoppings, las iglesias, el fútbol sin público, y el teatro no”, fustigó y agregó que “todo lo del marco de las expectativas es secundario al golpe de una industria que está detenida y que va a seguir detenida mucho tiempo más. Es de público conocimiento que en marzo y abril no vamos a estar vacunados”.

“Yo puede expresar todo lo que pienso sin dejarme encuadrar en mi propia realidad, que yo esté viviendo este presente no quiere decir que sea lo que sucede al mundo general. Cuando escuchás que no va a haber temporada hay algo en el estómago que se estruja”, mencionó José María Muscari en “Por si las moscas”.

Al hablar de los artistas que hoy por trabajo deciden sumarse a MasterChef o al Cantando, opinó que “la gente tiene el deseo de ver a sus actores, a sus artistas, la industria del teatro no deja de ser una industria artesanal. No deja de ser una fuerza menos si comparamos con la religión y los shoppings, andá a decirle hoy a los dueños de los shoppings que necesitan seguir cerrados”. (Rating Cero)

