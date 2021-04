Joven argentino es considerado héroe tras salvar a una mujer que cayó al Támesis en Londres

“Me di cuenta de que llevaba un gran abrigo inflado que le pesaba, así que se lo quité. Uno de los policías dijo que le salvé la vida. No me siento como un héroe, me alegro de que esté viva, pero estoy triste por Jimi”, expresó el joven chef argentino.

“Ya se había quitado la camisa y yo me quité hasta los pantalones y los calcetines. Comenzó a contar hacia atrás desde tres, pero yo salté. No lo volví a verlo después de eso”, prosiguió.

