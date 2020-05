Juan Acosta destrozó a Pablo Echarri

“Ser actor me encanta, pero mi actividad política está por encima de eso. La política partidaria hace que los que piensan parecido te amen, y los que no, te rechacen. Así que dejé de ser santo de la devoción de muchos productores y esos repercutió en mi trabajo“, agregó con respecto a su cercanía y la de su mujer al kirchnerismo.

You May Also Like