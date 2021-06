Jubilados bonaerenses perciben haberes y medio aguinaldo desde el 29 de junio

El IPS recordó que todos los trámites se realizan de forma online y en caso que los interesados aún no hayan obtenido su turno, deberán acceder a http://www.ips.gba.gob.ar/tramites_remotos.html y solicitar un turno de atención No presencial en Sede de Inicio La Plata o bien en cualquier Centro de Atención Previsional habilitado en el interior de la provincia.

You May Also Like