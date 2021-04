Jueves Santo: por qué se celebra este día y qué conmemora

Por tal motivo, la Iglesia católica conmemora el Jueves Santo con procesiones, celebraciones eucarísticas y lavatorio de pies. Teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial por coronavirus, el Papa Francisco brindó la misa que se celebra al inicio de la Semana Santa, pero anunció que no celebrará la de ‘Coena domini’ de este Jueves con el lavatorio. Según se indicó, también se busca que el Santo Padre no se canse demasiado, puesto que posee problemas de ciática y debe realizar gran cantidad de ritos en los próximos días.

