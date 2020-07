Juez Canicoba Corral dijo estar “hastiado” de la “erosión permanente de los medios hegemónicos”

“Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona”, agregó al recordar que como juez del caso resolvió que el Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán “no era inconstitucional” y que al dictar ese fallo recordó que “el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas” de las órdenes de captura a ciudadanos iraníes por el caso era él como magistrado.

“Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente”, advirtió el juez en declaraciones a El Destape Radio, tras haber presentado ayer su renuncia para jubilarse debido a que el 29 de julio cumplirá 75 años.

