Jugadores de Racing fueron descubiertos entrenando en Rosario y estalló la polémica

“Eso es algo que está aprobado y ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja”, apreció Beccacece, quien no incluyó en el grupo a Garré y Rojas .

“Se entrenan por la mañana y no se cruzan con más gente. También trabajan jugadores amateurs y arqueros. Al aire libre está totalmente permitido. Acá se les toma la fiebre todos los días y los jugadores contrataron un preparador físico particular. Podrían correr en el parque también, pero tienen otra oportunidad de hacerlo en un lugar más resguardado”, indicaron fuentes del predio.

