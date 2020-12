Julia Mengolini preocupada por la salud de su padre

Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros. Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una navidad en sus vidas.

“Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros. Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una navidad en sus vidas“, comentó Mengolini.

