Junto a Cristina, el Presidente llamó en la ExEsma a “no olvidar y pedir justicia”

“En aquella oportunidad ya había un presidente electo y se hablaba de los subsidios. Pensaba que ojalá no los tuvieran que extrañar, y fue lo que sucedió. Hace cuatro años no vivíamos en Disneylandia, pero podíamos pagar las tarifas y los servicios. Nos desorganizaron la vida. Eso fue lo que sucedió”, indicó la expresidenta en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

“Este premio le asigna valor a los que, como Azucena, lucharon por la justicia. Esa era la idea de esta distinción que durante cuatro años no se entregó. Hoy, me toca seguir a mí con lo que empezaron Néstor (Kirchner) y luego continuó Cristina”, subrayó Fernández.

“Como Gobierno, queremos un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad. El verdadero reencuentro de los argentinos no pasa por el olvido, sino por tener memoria y reclamar Justicia”, señaló el presidente en uno de los tramos de su discurso.

You May Also Like