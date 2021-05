Karina Jelinek comenzó los trámites para subrogar un vientre en Miami

La semana pasada Karina Jelinek sorprendió a todos al anunciar que había decidido ser madre soltera. “Voy a ser mamá soltera. Más allá de reírnos, es un tema muy serio para mi. Es un deseo y quiero esperar a tener todo bien organizado antes de contar algo”, aseguró en una entrevista con Flor de Equipo.

Unos días más tarde, Ana Rosenfeld, su abogada, anunció que la modelo inició los trámites para subrogar un vientre en Miami. “Es el proyecto más lindo que tiene”, aseguró la letrada en TV Nostra.

“Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos y, si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, aseguró Rosenfeld remarcando que el proceso es lento y que hay que tener paciencia.

“Por supuesto que uno quiere pero Dios dispone. Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tweets sean con un corazoncito”, agregó.

Hace unos días Karina también fue noticia por la publicación de un mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores: “¡Buenas noches! Les cuento algo por si me pasa algo ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar pensar lo mismo!“, escribió.

Sin embargo, Rosenfeld llevó tranquilidad al respecto: “Les cuento que yo también me preocupé porque cuando vi el tweet lo primero que hice fue escribirle por WhatsApp. Por suerte me contestó enseguida, con lo cual despejé cualquier duda sobre si tenía que salir corriendo a socorrerla o ayudarla. Me dijo que está bien, que no había pasado nada, y lo que pasó lo va a resolver”. (Revista Pronto)

