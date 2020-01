Karina Jelinek, ¿con nueva pareja?

Karina Jelinek siempre se destaca. Cuando no es por su belleza, sorprende con sus declaraciones, partiendo desde la más pura inocencia, pero también sobresale por los escándalos.

Durante los últimos días se habló de una pelea que habría tenido en un boliche de Punta del Este, al pegarle a una de sus amigas a puño cerrado. Acerca de ello, mediante un audio, la también empresaria aclaró: “Estoy re bien con mis amigas, como siempre. Fue una situación graciosa. Nadie me pegó y yo menos, no me gusta la violencia”.

Tras el episodio, que habría ocurrido en la disco Tequila, en “Nosotros a la Mañana” dieron detalles de lo ocurrido y la conductora Sandra Borghi sorprendió con una novedad: Le decían que una de las jóvenes que salía con Jelinek en las fotografías que mostraban, era su novia.

Tras tirar algunos nombres erróneamente, uno de los panelistas dijo que la modelo tendría un vínculo amoroso con Flor Parisse, y que “estarían conviviendo juntas desde hace un año. Es muy celosa y se pelean todos los días”

Se trata de una morocha muy linda que no es conocida en la farándula, está de vacaciones con Karina y otras amigas hace diez días en el balneario top de Uruguay. Pero, según comentaron, tiene un hijo llamado Benicio y estaría casada.

Si bien los romances que se conocieron de la mediática fueron con hombres, entre los cuales se cuenta al polémico Leonardo Fariña, durante un tiempo se rumoreó que habría estado en pareja con Paz Cornú, su gran amiga, con la que viajaba seguido a Miami. Estos trascendidos fueron siempre desmentidos por Karina, aunque en varias ocasiones se mostró muy cariñosa en redes con Paz, dando pie a que continúen las especulaciones. (Diario Show)

