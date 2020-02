Karina Jelinek patentó su famosa frase “lo dejo a tu criterio”

View this post on Instagram

Y después de 10 años cuando recibimos un premio cada Una como #MujeresFuertes me encuentro una vez más con mi amiga @ana.rosenfeld ! Me conoces siendo una nena cuando llegaba de villa María y sin nada …. sabes todo de mi y me ayudaste en todo , hasta registrar mi famosa frase “Lo dejo a tu criterio “ gracias ❤️ te quiero ❤️ hoy de nuevo juntas 🙂 #Lamejorabogada #amiga y mas ! Siempre me enseñas 🙂