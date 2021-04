Katopodis: “Rodríguez Larreta no comprende la gravedad de la situación”

En tanto, consultado sobre si la oposición está en campaña electoral en vísperas de las elecciones legislativas, el ministro respondió: “Si lo está haciendo, le va a ir mal porque, cuando termine esto, la gente lo que va a evaluar es si lo hicimos bien (el manejo de la pandemia) o mal. Pero las elecciones no son ahora, ahora tenemos que cuidar la salud y, si la oposición confunde esto y se deja ganar por la tentación de llevarse un voto más en una campaña que aún no empezó, y está bien lejos, es un tema de ellos”.

“La oposición tendrá que entender que no es ese el rumbo, que la gente eligió el rumbo que lleva adelante el Gobierno, que es el del Estado presente, y no el de poner vacunas como mercancía”, indicó.

