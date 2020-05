Kicillof destacó el trabajo “coordinado” con Rodríguez Larreta pero adelantó “controles estrictos”

“Vamos a poner controles muchos más estrictos porque la realidad es que la ciudad tiene más contagios que la provincia”, planteó, y, aunque subrayó que existen “diferencias muy grandes, territoriales y con la forma de trabajar”, aseguró que no se trata de una “crítica”, si no “simplemente marcar que el despliegue territorial (en la provincia) es muy distinto”.

Frente a ese escenario, Kicillof aseguró que su gobierno está “muy alerta de lo que pase” porque “no hay nada que no haga la Ciudad de Buenos Aires que no afecte a la Provincia”.

