Kicillof: “Esperamos vacunar a dos millones de personas por mes”

“Nosotros ampliamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Unas 81.000 personas utilizaron camas por día que antes no existían. En la provincia a ninguna persona que la necesitó le faltó una cama, un respirador o un médico. No hubo que decidir a quién se le sacaba el respirador”, subrayó Kicillof.

You May Also Like