Kicillof: “Hay un dato clave que es cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas”

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con la Provincia y la Nación y aseguró que “aunque las medidas no sean exactamente iguales en cada uno de los distritos la coordinación es total”. Asimismo, explicó que continuarán los controles para garantizar que el uso de transporte público sea exclusivo de los trabajadores esenciales. Y enfatizó: “Vemos con mucha preocupación los datos de los últimos días, y si tenemos que tomar medidas más drásticas para cuidar la salud de la gente no nos va a temblar el pulso”.

You May Also Like