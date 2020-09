Kicillof lanzó un plan de construcción de 33 mil viviendas y más de 91 mil lotes con servicios

“La provincia decidió abordar la situación (del acceso a la vivienda), probablemente no se solucione inmediatamente, pero ahora el Estado nacional, provincial y municipal no se borra”, concluyó.

“A veces no es tierra ociosa, sino tierra ocupada y no siempre ocupada por personas sin recursos sino por quienes se aprovechan para hacer negocios”, precisó.

Kicillof afirmó que el plan lanzado hoy “es el comiendo de una solución que lleva tiempo” y contó que al asumir se encontró con que el área que debía ocuparse del acceso a la vivienda estaba “descuartizada, se había dividido en pedazos como si dijeran: ‘acá el Estado o no va a hacer nada o tiene que ser partícipe de diferentes negocios’, porque cuando no hay regulación aparecen las avivadas y las prácticas abusivas”.

“Tenemos que crear un proceso de solución paulatina a este problema que es constitutivo de la provincia de Buenos Aires casi desde sus orígenes. El hecho de que muchos bonaerenses y muchas bonaerenses tengan una necesidad de vivienda no significa que se pueda resolver avanzando sobre los derechos de los demás. Ese ha sido el abordaje que hemos dado a las tomas, no es una solución”, remarcó el gobernador en alusión a las ocupaciones de terrenos que se verifican en algunos puntos del conurbano.

“El problema de acceso a la vivienda no un tema coyuntural, es estructural, histórico. Es un subtexto de la historia de la provincia de Buenos Aires y entendimos siempre que había que darle una respuesta contundente. La pandemia no lo inventó, lo puso a la vista de todo el mundo”, afirmó Kicillof al anunciar el Plan que prevé una inversión de 190.186 millones de pesos en los próximos tres años.

