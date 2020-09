Kicillof: “Pudimos cuidarnos gracias a la solidaridad, el trabajo colectivo y a un Estado presente”

En relación a la nueva etapa de ASPO y DSPO, el Gobernador explicó que desde el punto de vista sanitario, la Provincia tiene dos regiones marcadas, por un lado los 35 municipios del Gran Buenos Aires, y por el otro los 100 municipios del interior con situaciones epidemiológicas muy diversas. En este sentido señaló que en la zona AMBA “se registra una relativa estabilidad en la cantidad de casos diarios, pero en niveles inmensamente altos” por lo cual la situación sigue siendo de gravedad. En tanto, Kicillof señaló que “hoy los casos del interior de la Provincia ya representan un 20% de los positivos diarios”. En este marco, anunció que en los municipios que forman parte del AMBA en esta nueva etapa se van a habilitar actividades de construcción en dos modalidades: obras pequeñas con estrictos protocolos ya acordados con trabajadores y empresarios; y obras de mayor envergadura donde haya peligro de derrumbe o cuestiones vinculadas a la seguridad. Por último, el Gobernador se dirigió a todos los bonaerenses: “Los y las aliento a no bajar los brazos, a no dejarse abandonar por el desánimo y el cansancio, hay que seguir cuidándose y cuidando a los demás, reconociendo todo lo que hemos logrado hasta aquí”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró esta tarde, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, que “estamos en un momento muy delicado, la pandemia no pasó, el virus se sigue expandiendo y nos encuentra a todos cansados, pero no tenemos que aflojar”.

