Kreplak: “No se valora el esfuerzo del sistema de salud”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se lamentó porque la protesta de este lunes contra el aislamiento social, entre otros reclamos, demuestra que “una mínima parte” de la sociedad “no valora el esfuerzo del sistema de salud” en medio de la pandemia de coronavirus.

Kreplak dijo que le “entristece” que ese sector “no comprenda el daño que le puede hacer a otros y otras” cuando decide participar de la protesta que se realiza esta tarde en distintos puntos del país.

“Me entristece que una mínima parte de nuestra sociedad no comprenda el daño que le puede hacer a otros y otras con este tipo de expresiones. No valoran el esfuerzo que el sistema de salud está haciendo por cuidarnos”, reflexionó Kreplak.

Por último, dijo que “los contagios se frenan si no circulamos” ya que “no hay recetas mágicas”.

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) August 17, 2020