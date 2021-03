Kulfas: “Estamos a favor de que las empresas ganen plata pero no de que haya vivos”

“La demanda sube, los productores venden más, excelente, estamos a favor de que las empresas ganen plata pero no de que haya vivos que terminen perjudicando a otro sector, que no sea un sálvese quien pueda sino que ganemos todos”, remarcó.

“Otros no se entiende, un fertilizante que aumentó entre 40 y 60 por ciento en dólares en un año no tiene mucha justificación y eso es algo que se está analizando”, afirmó.

“Estamos a favor de que las empresas ganen plata pero no de que haya vivos que terminen perjudicando a otro sector, que no sea un sálvese quien pueda sino que ganemos todos”, dijo Kulfas, oportunidad en la que se refirió a las reuniones con diferentes sectores para acordar precios y salarios.

