La abogada Elba Marcovecchio contó que está de novia con Jorge Lanata

Este martes al mediodía, Elba Marcovecchio estuvo invitada en Los ángeles de la mañana para hablar de la escandalosa división de bienes entre su representada, Valeria Lynch, y Cau Bornes. Sin embargo, en medio de la entrevista, Yanina Latorre interrumpió a la letrada para contar una primicia inesperada: “Elba está saliendo con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata“. Tras el asombro de las panelistas, Marcovecchio confirmó la información y confesó: “Estoy absolutamente feliz“.

“Estoy toda colorada como si tuviera 15 años. Sí, estoy enamorada desde el primer día. Me enamoró todo de él“, reveló la letrada del estudio de Fernando Burlando, quien conoció al periodista trabajando. Y si bien no quiso entrar en detalles, advirtió que el romance es reciente aunque muy intenso. “Intimidades no voy a contar, eh. Nos conocimos por una cuestión profesional mía hace menos de tres meses, pero estoy a full“.

En cuanto a qué fue lo que más la enamoró del conductor de PPT expresó: “Me gustó todo de él. Una persona te gusta con todo lo que trae o no te gusta“. Mientras las panelistas indagaban sobre detalles de la relación, Marcovecchio aclaró: “Yo soy muy femenina y él es muy caballero. Estoy absolutamente feliz“.

Por último, Latorre contó cómo se enteró de la noticia. “Ella es mi abogada y no me lo contó (…). Ayer fui al programa Verdad Consecuencia de TN, nos invitaron a Lanata y a mí, y ya todas cuchicheaban en maquillaje porque decían que Jorge iba acompañado por una chica. Cuando entro al estudio estaba él espléndido, lo abracé porque lo amo y a lo lejos veo una chica con un vestido blanco transparente, unos tacos altísimos y digo: ‘Esta es mi abogada’. Lo miro y le digo: ‘No me digas que esta es tu novia’ y los dos me dijeron que sí. Cuando vas a un programa en TN a las 8 de la noche es porque estás muerto de amor“, remató la mediática. (La Nación)

Comentarios

comentarios