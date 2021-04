La Academia 2021 retrasa su fecha de debut

Marcelo Tinelli y la productora Laflia aún no pudieron establecer una fecha concreta para el debut de ShowMatch: La Academia 2021. Si bien Ángel de Brito anunció el pasado 25 de abril que el estreno del certamen interdisciplinario sería el próximo 10 de mayo, lo cierto es que al parecer, aquello no ocurrirá. El reality arrancaría, en principio, el 17 de mayo.

