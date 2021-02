La actuación de la Triple A bahiense en la provincia de La Pampa

Barabaschi contó que los hechos no sólo no fueron investigados por la justicia, sino que, por el contrario, por la resistencia pacífica al ingreso de la patota fueron detenidos 33 integrantes de la comunidad universitaria (entre ellos, la testigo), y explicó que muchas de esas personas –junto con otros miembros de la UTN– fueron víctima de secuestro scon posterioridad.

You May Also Like