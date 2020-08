La advertencia de una médica sobre el consumo de dióxido de cloro

Este domingo, Jorge Lanata enumeró las entidades nacionales que no avalan su uso ni recomendación. Entre ellos, nombró al Ministerio de Salud de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos advirtieron sobre el riesgo de su consumo. “Por favor, no tomen dióxido de cloro”, concluyó su apertura el periodista.

