La alianza de Marcelo Tinelli y Adrián Suar para repuntar el 2021

“Tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo. Yo quiero pelear. A mí, internamente, conmigo, con mi terapia y con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar. Que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”, dijo el “Chueco” en una entrevista que dio a fines de julio, en pleno conflicto con los trabajadores de la productora que lo denunciaron por falta de pagos. (NA)

