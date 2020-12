La angustiante carta abierta de la ex suegra de Vicky Xipolitakis

Sin hacer referencia expresa a Vicky, agregó: “Un nieto es sangre de tu sangre; vos sos mi herencia y le pido a Dios que me de tiempo de encontrarnos. A mis otros nietos los tuve tiernamente en mis brazos pero a vos ni una caricia, ni una canción de cuna para hacerte dormir cerca de mi corazón hasta verte dormir plácidamente. No pude cambiar tu pañal, ni darte el biberón, ni darte la mano cuando empezaste a caminar”.

Ángel de Brito leyó en LAM parte de ese texto en el que Teresa se lamenta por todos lo que no pudo vivir junto a Salvador. “Prometo un día darte un abrazo grande y dejarte saber que todo lo que tu familia del lado paterno te ama… Mi querido y adorado nietito, deseaba estar con vos en tu segundo cumpleaños. En el primero, sólo te vi en revistas, televisión y todos los medios, entonces me dije, ‘en el segundo voy a estar a tu lado’ y otra vez no es así“.

