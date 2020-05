La ANMAT prohibió la venta de unas semillas de quinoa y un suplemento dietario

El producto estaba mal rotulado, no tenía en éste los datos de registro (RNE y RNPA) por lo tanto no se podía verificar o constatar la autorización sanitaria, determinar su procedencia, condiciones de elaboración, origen y responsables de su puesta en el mercado.

Por la misma disposición además se prohibió la venta de los productos “Alimento a base de frutas secas, banana y ananá, libre de gluten – RNPA N° 02-598536 y Alimento a base de frutas secas y pasas de uva, libre de gluten – RNPA N° 02-595835, elaborados hasta el 28/02/2020”, ya que no cuenta con “la dirección técnica de un profesional según lo requerido en la normativa alimentaria para la elaboración de ALG”. Todos los productos libres de gluten elaborados por la empresa Teconobotánica S.A. por no contar la empresa con un Director Técnico.

