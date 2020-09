La bomba de Cecilio Domínguez: “Cualquier lugar es mejor que Independiente”

El delantero Cecilio Domínguez lanzó duras declaraciones contra los dirigentes de Independiente, con quienes mantuvo un largo conflicto salarial, con cinco intimaciones de por medio, y aseguró que “cualquier lugar es mejor” en relación a su año y medio de estadía en Avellaneda, donde nunca logró asentarse y fue reprobado por los hinchas.

“Cualquier lugar es mejor que Independiente. Más allá de la gente, que tiene toda la razón de opinar, silbar y apoyar, lo de la dirigencia fue lamentable desde que llegué hasta que me fui. Nunca tuve trato con ellos, no estuvieron con los jugadores y faltaron a la palabra. No le cumplieron a nadie“, declaró Cecilio, hoy adaptado a su nueva vida en Paraguay, en diálogo con ESPN.

La compra más cara en la historia del “Rojo” –le pagó seis millones de dólares al América de México por el 75% de su pase– llegó con bombos y platillos, pero sólo disputó 42 partidos, anotó ocho goles y terminó emigrando al Austin FC, de la MLS, por la puerta de atrás: “Lo mío fue malo, soy consciente de eso. Dejé mucho que desear, también todo el equipo. Si no ganamos los partidos fue por algo y eso se vio a la luz“, explicó.

Y agregó: “Cuando llegué me hice muy amigo de (Fernando) Gaibor, a quien le pasó algo similar. Yo estaba emocionado, a mí me encantaba sentir esa presión porque era una responsabilidad linda. Pero pasaron muchas cosas que no me dieron confianza ni apoyo. No nos pagaban, pero nosotros no decíamos nada, lo dejábamos pasar y todo se sumaba”.

En cuanto a los sondeos de Boca, que propuso un trueque con su pase y el de Silvio Romero por el de Iván Marcone, el paraguayo admitió: “Me encantaría jugar ahí. Cuando estuve en Cerro Porteño y jugamos la Copa Libertadores contra ellos, mi nombre sonaba todos los años. Boca, con todo respeto a la gente de Independiente, es un equipo muy grande y cualquiera quiere jugar ahí. Román (Riquelme) no me llamó personalmente, ojalá lo haga. Ahora ya no sé porque tengo todo firmado, pero en su momento si me llamaba, no dudaba“.

Por último, el jugador se metió en la polémica que despertó su compatriota Ángel Romero, separado del plantel profesional de San Lorenzo hasta nuevo aviso tras fracturar a Andrés Herrera en una de las prácticas, y lo defendió: “Yo no sé lo que vivieron ni cómo están. Creo que no están tan bien, pero juegan muy bien. Yo los conozco de la selección y la verdad que son excelentes personas. Ángel no es mal intencionado, jamás lo fue. No tienen maldad en ningún sentido. Cuando se calientan, no reaccionan como supuestamente dicen”, completó.

Comentarios

comentarios