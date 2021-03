La Bomba Tucumana contó su conmovedora historia de superación

Entre lágrimas y visiblemente conmovida, Gladys pidió perdón al equipo de Nosotros a la mañana, cuyos compañeros la escucharon atentamente y no pudieron contener el llanto. “ Les tomé tanto cariño esta semana que estuve con ustedes y me abrí. Nunca me pasó ”, dijo la cantante y agradeció el apoyo que recibió durante estos días de trabajo.

Luego contó que atravesó su infancia pensando que su madre los había abandonado a ella y a sus cinco hermanos en la casa con su padre. “ Después me di cuenta que se había ido porque él la mataba. La ensangrentaba ”, dijo entre lágrimas y recordó un violento episodio que sufrió su mamá en el baño. “ Nosotros éramos chiquitos, no podíamos abrir la puerta porque ella estaba tirada ”.

Karina Iavícoli, una de las primeras en conmoverse con el relato de La Bomba, le destacó que no tenía por qué considerar que su vida no era “linda”. “(Lo que estás contando) es la realidad”, aseveró la panelista. “ Estoy acá para llevar alegría a la gente, pero a veces mi vida tampoco es linda ”, agregó la cantante y describió su historia de vida como “muy fea”: “ Hace bien contarlo, es liberador ”, siguió.

“ Gracias a Dios tengo trabajo acá, porque estamos en una época espantosa de pandemia y no se puede hacer gran cosa con la música ”, indicó y agradeció a los productores que la contratan para realizar otro tipo de trabajos. “ Tengo que mantener una casa, a mi padre, su enfermedad, la obra social. Todo lo que ven ustedes de mi vida por ahí no es lindo ”, dijo entre lágrimas.

