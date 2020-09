La Bomba Tucumana y Mica Viciconte se dijeron de todo en el “Cantando 2020”

Este viernes se vivió una nueva sentencia en la pista del ” Cantando 2020″ y un nuevo participante quedó eliminado de la competencia. Lamentablemente, Sofi Morandi tuvo que despedirse del certamen de canto tras perder contra Mica Viciconte en la votación del público.

Sin embargo, la noche también dio lugar a momentos de gran tensión. En esta oportunidad, Gladys La Bomba Tucumana y Viciconte volvieron a verse las caras tras un largo tiempo y demostraron que su enemistad sigue intacta.

“Yo dije lo que dije. Siento eso. Uno tiene que ser honesto con uno mismo, es lo que a mí me sucede y es mi opinión. No quiero hablar con ella, es cuestión de piel”, comenzó a decir Gladys al ser consultada por Ángel de Brito sobre su tensa relación con Mica. Y agregó: “No me interesa hablar nada con vos. No quiero ni compartir el lugar con esta persona. Me hacés mucho mal. ¿Podés dedicarte a lo tuyo y no hablar de mi? Hacé la tuya, no es necesario que hables de mí”.

Por su parte, Mica tomó la misma postura y le respondió: “No quiere hablar, está todo bien. Pero la gente que habla por atrás no tiene la intención de enfrentar”. Y le advirtió súper picante: “Si me vas a atacar a mí o mi pareja, la próxima estaría bueno que me enfrentes. Yo lo voy a defender a mi novio porque convivo con él y lo amo”.

