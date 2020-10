La broma de Matt Damon a Ben Affleck por perder el papel de Batman

Matt Damon y Ben Affleck mantienen una amistad de décadas. Quizás por ello, el primero se tomó libertades para bromear con su amigo después de que éste perdiera el papel de Batman ante Robert Pattinson en la próxima película de DC dirigida por Matt Reeves.

La broma se aprecia en un video publicado en la cuenta de Twitter de Affleck, en el que ambos actores expresan su adhesión a una iniciativa que busca recaudar fondos para la asociación Eastern Congo Initiative y Water.org por medio de un concurso en Omaze, en el que el ganador volará a Los Ángeles para almorzar con los dos intérpretes.

Durante el clip, Damon no deja pasar la oportunidad a la hora de provocar amistosamente a Affleck sobre el próximo Batman de Pattinson, a lo que Affleck responde atacando a la franquicia de Bourne, un papel que por el momento solo ha sido interpretado por su compañero. Esta no es la primera vez que Ben Affleck y Matt Damon se han asociado con Omaze. Junto con Tom Brady, los actores realizaron una acción similar en 2016.

Want to have lunch with Matt Damon and @BenAffleck? @Omaze is offering this opportunity to help support the work of @Water and @EasternCongo. Here are the details: https://t.co/A56fCkZWyJ pic.twitter.com/PyrhQiYxZ4

— Water.org (@Water) October 16, 2020