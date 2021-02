La CGT advirtió que seguirá “con la posición clara de bajar la inflación y recuperar el salario real”

En el cierre de la reunión, Moroni aclaró que “un gobierno peronista no le fija techo a las paritarias” y que la inserción de “clausulas gatillo” en las paritarias es “desaconsejable“. “Eso no quiere decir que no haya pautas de revisión”, cerró el funcionario nacional. Tras esas declaraciones, Daer coincidió en que la meta es tener “una recuperación del salario de entre un 2 al 4% en el año calendario”.

