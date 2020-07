La Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo.

Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE también se encontró la de Carolina Estebarena (VJ), quien consideró que “se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención”, y pidió al Estado “considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG”.

Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien hoy se definió como “el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste”.

