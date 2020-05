La clave para pensar en la vuelta de Centurión a Racing

Por eso, lo de Centurión y Racing no es cosa sencilla . Salvo que el nuevo capítulo de esta recorrida historia comience con un giro radical y una decisión inteligente de ambas partes. Una decisión concreta, pero quizás no tan sencilla: matar a Ego y a Orgullo, por el bien de ambas partes y que nunca más figuren en la marquesina.

Sí, legalmente Centu debería vestirse de blanco y celeste después de junio . Sin embargo, su posible regreso, por ahora, está lejos de parecerse a un servicio All inclusive en donde el anfitrión da vía libre al huésped para que haga uso indiscriminado de sus servicios. En el “tenemos que hablar” no sólo se ponen sobre la mesa los recuerdos vivos marcados por la bronca, el dolor y el enojo. También aparecen los códigos del respeto y un marco que establece normas que se han roto .

