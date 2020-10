La confesión de Maradona: “Me preguntaba si la gente me seguía queriendo”

Diego Maradona festeja su cumpleaños número 60 con muestras de cariño por parte del mundo del fútbol, pero lo que más destaca es a los argentinos. “Estuve mucho tiempo afuera y me preguntaba si la gente me seguía queriendo o si sentían lo mismo”, afirmó a Clarín.

El actual director técnico de Gimnasia destacó que “para la gente habrá un agradeciendo eterno”. Además, agregó: “Lo que viví en esta vuelta no me lo voy a olvidar jamás. Todos los días me sorprenden, superó lo que podía imaginar. El día de la presentación sentí que el amor nunca se va a terminar”.

Sobre sus deseos en este día, Maradona fue contundente: “Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo, más de lo que esperaba. Si no hubiese tenido esa adicción, habría podido jugar mucho más. Hoy estoy bien y solo lamento no tener a mis viejos. Siempre pido un día más con la Tota”, manifestó.

Maradona y el conflicto de Messi en Barcelona

“Sabía que eso iba a terminar mal. Pensé que Leo se iba. A mí me pasó en Napoli. Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que lleva ahí. No lo trataron como se merecía”, deslizó. Además, agregó: “Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no”.

En la Copa Libertadores, ¿Boca o River?

El entrenador del Lobo elogió a ambos, pero se mostró ilusionado con el Xeneize. “Miguel (por Russo) le dio al equipo solidez atrás y ahora sumó un par de jugadores que levantaron el nivel. En esta le tengo fe, aunque Gallardo (Marcelo) está desde hace rato y ellos se conocen de memoria”, indicó.

