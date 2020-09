La Corte Suprema confirmó las condenas por la tragedia de Once

La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy las condenas dictadas a los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba en la causa por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

You May Also Like