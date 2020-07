La DAIA llamó a Fernanda Iglesias por sus declaraciones sobre los nazis

“La DAIA llama la atención sobre los dichos de la periodista Fernanda Iglesias, quien justificándose en la libertad de expresión, afirmó que pueden transmitirse a la sociedad mensajes positivos acerca del Régimen nazi. Los derechos no son absolutos y ninguno puede primar sobre todos los que fueron violados sistemáticamente durante la Shoá. La DAIA invita a la periodista a contactarse con su Centro de Estudios Sociales (CES) a fin de tomar un conocimiento más profundo sobre el Holocausto. La representación de la comunidad judía argentina apela una vez más a la responsabilidad en los discursos y a no emular tragedias tan caras a la democracia, la igualdad y la inclusión”, comunicaron desde la ONG.

