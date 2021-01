La DAIA y Uatre repudiaron los dichos del diputado Ansaloni

“Cuando hago mención a esa frase milenaria, sólo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo judío no tuvo. Esa frase mal formulada la mencioné dentro de una discusión queriendo ilustrar lo que estaba diciendo y NO en forma despectiva. Tengo mucho respeto y apoyo con toda convicción la lucha que vienen desarrollando en el país desde el lamentable atentado de la Amia. Sin más, reitero la disculpas a toda LA COMUNIDAD JUDIA y a quien se haya sentido ofendido” , señaló el legislador.

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quién representan. Yo sí sé a quién represento. Represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires” , fue la frase completa que pronunció Ansaloni en la reunión vía Zoom con dirigentes de Uatre y que generó el repudio.

