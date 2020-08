“Nosotros, a diferencia de lo que puede suceder en otros lugares, no sólo que no vamos a convocar a marchas sino que nos vamos a oponer muy férreamente si hubiera una convocatoria”, expresó Bianco y reiteró: “No sólo que no las vamos a convocar sino que las vamos a condenar públicamente”.

En ese marco, opinó que aquellos dirigentes “que no tienen responsabilidades de gestión fomentan estas marchas irresponsable y temerariamente”, pero subrayó que “los que están preocupados por la gestión y la salud de sus vecinos trabajan para que la gente no salga de manera irrresponsable”.

“La de ayer no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista”, reflexionó y recordó que el expresidente Juan Domingo Perón “decía que hay un lugar del que no se vuelve: del ridículo, y eso es lo que han hecho muchos dirigentes de Cambiemos”.

