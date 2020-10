La decisión de Boca ante la oferta de Atlético Mineiro por Villa

Después de la curiosa carta con errores de ortografía que desde Boca enviaron a Atlético Mineiro en el día de ayer, en el “Xeneize” están a la espera de la respuesta, pero ya tendrían tomada una decisión respecto del ofrecimiento del club brasileño por el colombiano Sebastián Villa: los seis millones de dólares por la mitad de su ficha no serían suficientes para decretar su venta.

Si bien no lo manifestarán oficialmente hasta tanto el presidente del equipo de Belo Horizonte, Sergio Sette Camara, declare públicamente si cambió su postura o no en lo que respecta a sus deseos por contar con el delantero, lo cierto es que el Consejo de Fútbol buscará que la negociación continúe, pero en cifras más altas.

Claro, el hecho de que Boca es tan sólo dueño del 70% de su ficha -Deportes Tolima tiene el otro 30- hace que una oferta que inicialmente parezca tentadora, se diluya al repartir el dinero.

De todas maneras, está claro que más allá de lo que pase con Mineiro, la postura de Boca no cambiará y el colombiano no jugará hasta tanto no se resuelva su situación judicial, fruto de la denuncia por violencia de género que le inició su ex pareja. De igual manera, el Consejo de Fútbol no quiere que cualquier tipo de negociación por sus jugadores se vea condicionada por cuestiones extrafutbolísticas.

